Noah Mbamba is op weg om Club Brugge gratis te verlaten en bij Leverkusen te tekenen

Noah Mbamba (18) is op weg om - zoals verwacht - Club Brugge gratis te verlaten. Voor de Belgische jeugdinternational, die al even het hof gemaakt wordt door zowat alle Europese topclubs, ligt een contract klaar bij Leverkusen. Voor een overgang in de zomer welteverstaan. Een bod liep in Brugge niet binnen, de Duitse topclub maakt gebruik van zijn aflopende verbintenis.

Mbamba, een van de grotere talenten van Club, kwam op zijn zestiende al aan de oppervlakte onder Philippe Clement, maar mocht vorig seizoen onder Alfred Schreuder niet meer spelen en wilde daarom niet meer bijtekenen. Toen Carl Hoefkens overnam als coach was er weer hoop, want die speelde een belangrijke rol in zijn transfer én ontwikkeling. Mbamba maakte in het seizoensbegin ook minuten. Alleen begon hij aarzelend en kwam er met Onyedika een topper bij op zijn positie, waardoor hij weer uit beeld verdween.

Even was een akkoord toch in zicht want Club deed een mooi voorstel, maar dan ontbrak hij weer in de selectie en waren we terug bij af. Manchester City, Chelsea, Barcelona,…: de buitenlandse topclubs stonden te dringen om hem vast te leggen, maar bij Leverkusen hebben ze er vertrouwen in. Daar valt te horen dat hij de eerste transfer voor volgend seizoen zal worden. (dvd, bla)