Nieuwe domper voor Club Brugge? Ferran Jutglà mist wellicht topper tegen Anderlecht wegens knieblessure

Een nieuwe tegenslag voor Club Brugge in deze drukke januarimaand: Ferran Jutglà (23) liep een knieblessure op en mist wellicht de topper van zondag tegen Anderlecht. Het is voorlopig niet duidelijk voor hoelang de Spanjaard precies buiten strijd is, maar de ernst van de blessure zou wel meevallen.

In volle voorbereiding voor de clash tegen Anderlecht, zondag om 13u30 in het Jan Breydelstadion, blesseerde Jutglà zich op training aan de knie. De Spaanse spits onderging al onderzoeken en de schade bleek mee te vallen, maar het wordt krap om de topper van zondag te halen.

Tijd voor Yaremchuk?

Jutglà was dit seizoen over alle competities heen al goed voor tien doelpunten en zeven assists bij blauw-zwart. Zijn laatste goal maakte hij op tweede kerstdag, thuis tegen OH Leuven. Bij zijn afwezigheid krijgt Roman Yaremchuk, de man die vorige zomer zestien miljoen euro kostte, wellicht zijn kans. Na tien competitiewedstrijden zit de Oekraïener nog maar aan twee goals en twee assists. Op het veld van Racing Genk maakte Yaremchuk afgelopen zondag geen al te beste indruk, maar de nieuwe coach Scott Parker sprak wel al zijn vertrouwen uit in de spits.

