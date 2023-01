KAART. Bekijk hier hoeveel een woning kost in jouw gemeente

De huizenmarkt is na een zeer verhit coronajaar weer aan het normaliseren. De gemiddelde prijs voor een huis in ons land blijft weliswaar stijgen, maar doet dat minder snel dan de inflatie, zo blijkt uit de jaarlijkse Notarisbarometer.

Een gemiddeld woonhuis in ons land kostte in 2022 319.123 euro, een prijsstijging van +8,2% in vergelijking met 2021. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van -1,8%. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis ook met +8,2 tot 348.064 euro.

De gemiddelde prijs van een woonhuis zat in alle Vlaamse provincies in de lift. Uitschieters waren Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen was de prijsstijging minder groot: +6,7% en +6,9%.

Een appartement in ons land kostte in 2022 gemiddeld 260.300 euro, een prijsstijging van +3,6% in vergelijking met 2021. Rekening houdend met de inflatie was er een prijsdaling van -6,4%.In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met +3,5% tot 267.429 euro. Behalve in West-Vlaanderen waar de reële prijs daalde met -1,5%. Een appartement kostte er gemiddeld 283.847 euro. Hierdoor was Vlaams-Brabant voor de eerste keer de duurste Vlaamse provincie om een appartement te kopen, met een gemiddelde prijs van 287.403 euro.

