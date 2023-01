CEO Fredberg en coach Riemer proberen gemoederen te bedaren bij ontevreden Anderlecht-fans: “We hebben een plan, maar dat kost tijd”

De spanning op Anderlecht is te snijden. In een open brief eisen de supporters het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute (60), die ze een wanbeleid verwijten en een gebrek aan transparantie én charisma. “Het vertrouwen is volledig zoek.” In een reeds lang gepland gesprek met een fandelegatie probeerden CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer de gemoederen wel enigszins te bedaren.

Het Anderlecht-bestuur mag ergens nog van geluk spreken dat de topper op Club Brugge zondag zonder bezoekende fans wordt afgewerkt en er bij de thuismatch tegen Zulte Waregem geen publiek is toegelaten, want de aanhang is furieus. Dat bleek uit de open brief die ze de wereld instuurden en die werd ondertekend door diverse supportersgroepen. In die brief schieten ze met scherp op voorzitter Wouter Vandenhaute. Ze bedanken hem nog voor zijn inbreng in de kapitaalverhoging, maar stellen daarna: “Het vertrouwen is volledig zoek. De opeenvolgende beslissingen zijn in het beste geval onbegrepen en in het slechtste geval destructief. (...) De elfde plaats is ook de verantwoordelijkheid van de voorzitter, die niet in staat is orde en discipline in de kern te brengen. (...) We waren ontzet dat na de beschamende nederlaag op Zulte Waregem de voorzitter de spelers ging troosten als kleine kinderen in plaats van hen op hun plaats te zetten.”

Vanden haute gaat reageren

De aanleiding voor de opstand is na het vertrek van Kompany vooral het opzijschuiven van jeugddirecteur Jean Kindermans, die heel wat talent hielp lanceren. Een ingreep die Anderlecht op zijn minst (vooraf) had moeten proberen uit te leggen aan zijn achterban. Nu schrijven de fans. “Dit was de laatste druppel. Nu heb je een extra nagel geklopt in de doodskist van onze legendarische club. (...) De bottomline is: neem ontslag als voorzitter.”

De teneur was zo negatief dat veel waarnemers vonden dat Wouter Vandenhaute of eigenaar Marc Coucke zelf maar eens moesten communiceren met de fans, maar dat gebeurde nog niet. Coucke wil geen extra geld meer in de club steken en het huidige bestuur moet dus saneren. Toch gelooft Vandenhaute dat zijn nieuwe sportieve CEO Jesper Fredberg op een erg creatieve manier nog voor versterking zal zorgen en nieuwe coach Brian Riemer de ploeg zal wegleiden van de desastreuze elfde plaats. Vandenhaute zou nog voor zondag met een statement komen.

Het waren de twee Denen, die ’s avonds nog maar een maand aan de slag zijn bij paars-wit, die in het stadion een delegatie van 44 supporters ontvingen. Een ontmoeting die overigens al vastlag van 21 december, maar die nu door de crisissituatie nog veel meer gewicht kreeg. De taak van Jesper Fredberg en Brian Riemer was niet simpel. Zij legden het sportieve project uit met een erg gelimiteerd budget en verzekerden dat er nog offensieve versterking komt. Het gesprek duurde uiteindelijk drie uur, achteraf werd nog een glas gedronken.

Fredberg vraagt tijd

Fredberg sprak daarna kort de media toe. “Het doet pijn dat de fans niet gelukkig zijn. Zij maken deze club uniek en zijn belangrijk. Natuurlijk begrijp ik hun onrust, want Anderlecht heeft een grote traditie, maar momenteel staan we waar we staan. Daar moeten we nu uit geraken door de juiste kleine stappen te zetten. Ik heb een plan, maar dat kost tijd. De voorzitter zal ook nog communiceren, want hij heeft een grote passie voor de club. Onze ambitie is Anderlecht terug brengen naar de top, maar er zijn geen shortcuts.”

Toch heeft Anderlecht eens nood aan een onverwachte zege. Mocht dat zondag al kunnen in Jan Breydel zou dat al wat onrust wegnemen. Al geldt omgekeerd ook: een pijnlijk verlies veroorzaakt ongetwijfeld extra animo. De fans vonden alvast dat ze geen sluitend antwoord kregen op de kwestie-Vandenhaute...

