Daar is hij weer hoor: Lionel Messi scoort meteen voor PSG in eerste wedstrijd als wereldkampioen

Lionel Messi (35) is helemaal terug. De Argentijnse wereldkampioen was woensdagavond 24 dagen na de WK-finale bij zijn wederoptreden voor Paris Saint-Germain meteen weer goed voor een doelpunt. Hij was het eindstation van een prachtige aanval van de Franse topclub.

Het heeft 72 minuten geduurd vooraleer Messi zijn eerste goal van 2023 maakte. PSG speelde de verdediging van Angers helemaal zoek, Messi kwam alleen voor de doelman en tikte met zijn rechter de 2-0-eindstand binnen.

Bekijk hier de goal van Messi:

Na vijf minuten was PSG al op voorsprong gekomen via Hugo Ekitiké, de vervanger van de licht geblesseerde Kylian Mbappé. Het 20-jarige jeugdproduct trapte de 1-0 tegen de touwen op aangeven van Nordi Mukiele.

Openda scoort voor Lens

PSG staat nu steviger aan de leiding in de League 1 omdat RC Lens bleef steken op een gelijkspel (2-2) tegen Strasbourg. Onze landgenoot Loïs Openda scoorde zijn negende doelpunt van het seizoen voor Lens, dat twee punten liet liggen en PSG zo ziet uitlopen.

Pijnlijke avond voor Doku en Theate

Rode Duivels Jeremy Doku en Arthur Theate hebben geen al te beste avond beleefd met hun club Rennes in de Ligue 1. Tegen Clermont Foot zagen ze twee ploeggenoten met rood van het veld gestuurd worden en leden ze in de allerlaatste minuut een 2-1 nederlaag.

Doku en Theate begonnen beiden als basisspeler aan de wedstrijd, maar konden het openingsdoelpunt van thuisploeg Clermont niet voorkomen. Ruim een kwartier voor het einde trok Rennes de scheve situatie recht via een doelpunt van Arnaud Kalimuendo (74.). Daarna gaf het de wedstrijd in sneltempo uit handen. Na twee rode kaarten in vijf minuten voor Benjamin Bourigeaud en Warmed Omari moest het met negen voort. Tot overmaat van ramp schoot Johan Gastien (90.+5) Clermont nog naar een ultieme zege. Doku werd op het uur naar de kant gehaald. Voor de thuisploeg speelde Maximiliano Caufriez een volledige wedstrijd, maar bleef Brandon Baiye aan de bank gekluisterd.

Rennes staat na achttien speeldagen op de vierde plek in de Ligue 1, een plek en een punt voor het Monaco van Philippe Clement, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Dejaegere, Foket en De Smet winnen

Brecht Dejaegere kende wel een goede avond met promovendus Toulouse, dat met 0-5 forfaitcijfers ging winnen bij Auxerre. Dejaegere, aanvoerder bij de Franse club, scoorde niet en mocht na een uur spelen gaan rusten. Toulouse staat momenteel op plaats twaalf in het klassement.

Ook Thomas Foket en Thibault De Smet (ex-Beerschot), beiden in de basis bij Reims, kenden een succesvolle avond. Op het veld van AC Ajaccio wonnen de troepen van Will Still met 0-1. Foket en De Smet maakten de 90 minuten vol, hun ploegmaat Maxime Busi keek vanop de bank toe. Met 24 punten staat Reims op de tiende plek.