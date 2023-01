AC Milan gaat (met Charles De Ketelaere nog eens in de basis) onderuit tegen tien man in Coppa Italia

AC Milan is uitgeschakeld in de Coppa Italia. In de verlengingen toonde Torino zich ondanks een rode kaart de sterkste ploeg. Charles De Ketelaere stond voor het eerst sinds 1 oktober nog eens in de basis bij Milan en mocht het dit keer proberen als valse negen, de rol waar hij bij Club Brugge het beste tot zijn recht kwam. Scoren lukte echter niet, die eer was alleen voor Adopo van Torino in de 114de minuut weggelegd.