Omstreden kardinaal Pell krijgt geen staatsbegrafenis in Australië

De in Rome overleden kardinaal George Pell krijgt geen staatsbegrafenis in zijn thuisland Australië. De minister-president van deelstaat Victoria, Daniel Andrews, heeft die mogelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

Pell was ooit de nummer drie van het Vaticaan. In 2019 werd hij echter veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik in 1996. Hij zat meer dan een jaar in de cel, maar werd uiteindelijk verrassend vrijgesproken door het Australische Hooggerechtshof.

Andrews zei dat er volgens hem “niets pijnlijkers” zou zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik dan een staatsbegrafenis voor Pell. De politicus betuigde wel zijn medeleven met de familie, collega’s en vrienden van de geestelijke.

Ook in New South Wales, een andere deelstaat waar Pell actief was, wordt een staatsbegrafenis uitgesloten, aldus het Australische persbureau AAP.

Pell, die 81 jaar werd, zal in de komende dagen van Rome naar Australië worden overgebracht. Er zal een uitvaartplechtigheid plaatsvinden in de St. Mary kathedraal van Sydney. Daarna wordt de kardinaal bijgezet in de crypte van de kerk.