Russisch oppositielid in ballingschap: “Poetin haalt zijn volgende verjaardag niet”

Volgens het Russische oppositielid in ballingschap Ilya Ponomarev “haalt de Russische president Vladimir Poetin zijn volgende verjaardag niet”. Dat zegt hij in een gesprek met Newsweek.

Ilya Ponomarev — © AFP

Volgens Ponomarev zouden mislukkingen zoals het gefaalde offensief naar Kiev, de terugtrekking uit Cherson en Charkov, en de annexatie van Oekraïense gebieden die Rusland niet kan controleren, ertoe kunnen leiden dat de kring rond Poetin zich tegen de Russische president keert.

“De macht van Poetin ligt in zijn positie als alfamannetje, als de man die onoverwinnelijk is. Maar 2022 was het jaar waarin die positie begon te wankelen. Mijn voorspelling blijft dat hij zijn volgende verjaardag niet haalt.” Poetin wordt op 7 oktober 71.

“Mijn persoonlijke droom is natuurlijk om Poetin in Den Haag (voor het Internationaal Strafhof, red.) te zien verschijnen, maar ik denk dat hij dat niet haalt. De mensen rond hem zouden dat ook niet toelaten, omdat zijn getuigenis zeer beschadigend zou kunnen zijn voor hen. Dus zal hij vermoord worden.” Verschillende groeperingen verzamelden al bewijzen van “grootschalige Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne”, en de aanklager van het Internationaal Strafhof liet al weten dat zijn rechtbank “de juiste plaats om de misdaad van agressie te vervolgen”.

Russische democratie

Ponomarev was het enige Russische parlementslid dat in 2014 stemde tegen de Russische annexatie van de Krim, maar leeft sinds 2016 in ballingschap in Oekraïne. Daar staat hij aan het hoofd van een oppositiebeweging die van Rusland een functionerende democratie hoopt te maken.

Volgens Ponomarev kan dat “in een fluwelen revolutie waarbij de zogeheten ‘liberalen’ Poetin kunnen overtuigen om af te treden, waarna er onderhandeld kan met het Westen. Of het kan een meer radicaal scenario worden. Ik hoop persoonlijk eerder op het laatste.”