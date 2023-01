Britse brouwer moet ruim half miljoen euro ophoesten na mislukte stunt met gouden blikjes: “Dure vergissing”

Het was een spectaculaire campagne van Brewdog in 2021, die deed denken aan de gouden wikkels in het kinderboek ‘Sjakie en de chocholadefabriek’: tussen de bierblikjes van de brouwerij zouden 50 blikjes “in massief goud”, ter waarde van zo’n 17.000 euro, verstopt worden. 15 winnaars ontdekten echter dat de blikjes eigenlijk uit messing bestonden, en slechts met een dun laagje goud bedekt waren, en dienden daarop klacht in bij de Britse reclamewaakhond Advertising Standards.

Volgens Brewdog hadden de winnaars moeten weten dat een blikje niet volledig uit goud zou bestaan, omdat elk blikje aan de toenmalige goudprijzen ongeveer 564.000 euro gekost zou hebben. Maar volgens de ASA was het onredelijk om te verwachten dat de deelnemers de goudprijzen zouden kennen, en ging het bedrijf in de fout door het in de campagne – en specifieker in drie tweets door baas James Watt – te hebben over “massief goud”.

“Dat zijn drie heel dure tweets geworden”, reageerde Watt. Hij heeft naar eigen zeggen inmiddels contact gezocht met alle prijswinnaars, en hen het cash equivalent van de waarde van de blikjes aangeboden. De meesten van hen gingen naar verluidt in op dat aanbod. “Dat heeft me in totaal 530.000 euro gekost, iets meer dan 2,5 jaarsalarissen. Maar ik heb dat wel uit eigen zak betaald, omdat ik niet wilde dat het bedrijf zou lijden door mijn fout.”