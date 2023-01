Iran treft voorbereidingen om Brit te executeren: “3.500 uur lang gefolterd”

Akbari is een voormalig Iraans viceminister van Defensie, die in 2019 werd veroordeeld voor spionage voor het Verenigd Koninkrijk. De man ontkent de beschuldigingen. In een audiobericht dat naar de BBC werd gesmokkeld, zegt Akbari dat hij “meer dan 3.500 uur lang gefolterd werd”, tot hij de beschuldigingen voor een camera bekende. Volgens de man werden daarbij ook psychedelische drugs gebruikt. “Ze braken mijn wil, dreven me tot waanzin, en dwongen me om te doen wat ze wilden. Onder dwang van een pistool en doodsbedreigingen lieten ze me die onjuiste en corrupte beweringen bekennen.”

Enkele uren na de uitzending van de audioboodschap verwierp het Iraanse Hooggerechtshof het beroep van Akbari. Volgens zijn vrouw is de familie gevraagd om de Akbari een “laatste bezoek” te brengen in de gevangenis, in afwachting van zijn executie.

Terechtstellingen

In november werden al vier mannen terechtgesteld voor samenwerking met de Israëlische inlichtingendiensten, en in december werden vier mannen geëxecuteerd als straf voor hun deelname aan de antiregeringsprotesten die het land al maanden in een greep houden.

Iran houdt momenteel ook een Belg gevangen op verdenking van spionage: de ngo-medewerker Olivier Vandecasteele werd veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen.