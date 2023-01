Klopjacht op gewapende dief die bakkerij binnenvalt

Een bakkerij in Heusden is donderdagochtend slachtoffer geworden van een gewapende overval. De politie van Rhode & Schelde onderzoekt de feiten en houdt op een klopjacht op de dader.

Donderdagochtend opende de bakkerij in centrum Heusden zoals iedere dag de deuren. Het was nog donker buiten en kalm in de zaak. Plots stormde een overvaller de bakkerij binnen. De dader was gewapend en bedreigde de bakkersvrouw.

Na de overval verliet de dader de bakkerij en sloeg die op de vlucht. Over de buit is voorlopig nog geen duidelijkheid. De politie van Rhode & Schelde werd onmiddellijk verwittigd en was snel ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Klopjacht

“De eerste vaststellingen werden ter plaatse gedaan”, klinkt het bij de politie van Rhode & Schelde. “Onze mensen zijn ondertussen volop bezig met de dader van deze overval op te sporen. Voorlopig hebben we weet van alvast één dader, maar het onderzoek naar de feiten loopt nog volop.”

De bakkerij is door de overval tijdelijk gesloten, laten ze weten op sociale media. “De mensen worden bijgestaan door onze dienst slachtofferbejegening”, verduidelijkt de politie van Rhode & Schelde.