Cocaïnegebruikers reageren op recente drugsgeweld in Merksem: “Neen, wij voelen ons niet schuldig en denken niet aan stoppen”

Merksem

Na het neerschieten van een 11-jarig meisje schuift het vizier in de Antwerpse drugsoorlog opnieuw naar de gebruiker. Onder meer premier De Croo (Open VLD) haalde uit door te zeggen dat er bloed hangt aan drugsgebruik. Wij legden die stelling voor aan drie cocaïnegebruikers die het eerder al hadden over hun kijk op de vele aan drugs gelinkte aanslagen en het schuldgevoel dat eraan vast hangt. “Het is vreselijk wat dat meisje overkomen is. Maar wie heeft zich schuldig gevoeld toen we met ons allen keken naar het WK voetbal in Qatar?”