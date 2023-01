Slachtoffers van geweld kregen vorig jaar 12,8 miljoen euro uit solidariteitsfonds omdat daders onbekend of onbemiddeld waren

Het afgelopen jaar dienden 1.170 slachtoffers van opzettelijk geweld een dossier in om financiële hulp te krijgen van het Slachtofferfonds. Ze kunnen dan maximum 125.000 euro krijgen. Alleen kon het tot 2 jaar duren voor ze die financiële steun ook effectief kregen en dat zal vanaf dit jaar 1 februari een stuk sneller gaan.

Als de dader van feiten van opzettelijk geweld (dat gaat van doodslag tot opzettelijke slagen en verwondingen of misbruik) nooit gevat wordt of als de dader wel veroordeeld wordt maar onbemiddeld is, kunnen slachtoffers van opzettelijk geweld steun vragen aan het Slachtofferfonds.

Alleen kampt het fonds met een lange wachtlijst. Wie vorig jaar hulp kreeg, had daar volgens minister Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gemiddeld meer dan 2 jaar op moeten wachten. Vooral aan Nederlandstalige kant liepen de wachttijden op.

Snellere procedure

Maar nu heeft de Kamer beslist dat er vanaf 1 februari een snellere, schriftelijke procedure kan gevolgd worden zodat dossiers sneller kunnen afgesloten worden en er kan overgegaan worden tot uitbetaling zonder lange wachttijden. De bedragen blijven wel gelimiteerd op 125.000 euro maximum, al krijgt de meerderheid veel minder. Zo’n 10.000 euro gemiddeld.

Daarnaast zal het fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders, zoals het officieel heet, ook al financiële hulp kunnen geven als de schade nog niet definitief is vastgesteld. Op die manier kan dringende hulp al betaald worden om te verhinderen dat slachtoffers door wat ze hebben meegemaakt ook nog eens financiële problemen zouden krijgen.

Vorig jaar werden 1.170 aanvragen behandeld (inclusief terrorisme) en werden 1.294 beslissingen uitgesproken in dossiers die al langer hangende waren, zegt diensthoofd Sharon Beavis van de FOD Justitie. In totaal kregen slachtoffers 12,8 miljoen euro uitbetaald.

Het hulpfonds wordt onder meer gespijsd met de ongeveer 200 euro solidariteitsbijdrage die veroordeelden bovenop hun boete verplicht moeten betalen.