In Kortrijk plaatsten Defour en co. zich voor de halve finales van de Croky Cup, maar in Mechelen werd een belangrijkere knoop doorgehakt. De verschillende aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de nieuwe aandeelhoudersstructuur en de bijhorende kapitaalsinjectie. Zo kunnen de supporters voorlopig opgelucht ademhalen. Voorlopig, want hoe dat akkoord eruit ziet is nog niet helemaal duidelijk.