Kunstwerk van Banksy weggehaald door gemeente omdat buurtbewoners er afval in bleven gooien

De gemeente Lowestoft, in het oosten van Engeland, heeft een werk van de bekende kunstenaar Banksy laten verwijderen, omdat de buurtbewoners er afval in bleven gooien.

Het kunstwerk bestaat uit een grote muurschildering van een meeuw boven een echte afvalcontainer. De container werd in december echter verwijderd, op verzoek van de gemeenteraad, nadat buurtbewoners de container – die afgeschermd was met folie – bleven gebruiken om hun afval in te dumpen. “De gemeenteraad deed hun beklag over het afval”, aldus de eigenaar van het appartementsgebouw waarop de muurschildering staat.

Volgens een lokale kunsthandelaar is het kunstwerk 250.000 tot 2 miljoen pond waard. “Maar het is triestig dat iemand nu alle betekenis erachter heeft weggehaald”, klinkt het. “Je hebt de container nodig. De muurschildering op zich is niks waard: nu is het als een ijsje zonder het hoorntje.”