REACTIES. De Laet beslissend met goal in Genk: “Ook bij de bekerwinst in 2020 scoorde ik in de kwartfinale”

Ritchie De Laet vierde zijn terugkeer in de ploeg met een goal, zijn tweede van het seizoen. “Ik zat te denken: toen we de beker wonnen in 2020 scoorde ik óók in de kwartfinale (tegen Standard toen, red.). Hopelijk is dit het begin van iets moois”, glunderde de Antwerpenaar.

Antwerp overklaste Genk. “Op de beginminuten na hielden we Genk goed stil voorin. We kennen ondertussen de sterke punten. Het was zaak om de voorzetten richting Onuachu af te stoppen.” Was dit nu het beste Antwerp van het seizoen? “We kwamen er al een aantal wedstrijden goed uit. Duels tussen Antwerp en Genk zijn altijd leuk en mooi voor het Belgische voetbal.”

De Great Old weet opnieuw weer wat winnen is. Vanwaar de kentering? “Na die 27 op 27 in het seizoensbegin begonnen we misschien wat te zweven, waardoor we een hele tijd niet meer wonnen voor Nieuwjaar. Daarop hebben we de koppen bij elkaar gestoken, eerst en vooral om de top vier veilig te stellen. Op beide fronten ziet het er nu zeer goed uit”, besloot De Laet.

Toby Alderweireld: “Dit was een heel complete prestatie”

Dit is een bevestiging van de laatste weken”, blikte Toby Alderweireld terug op de overtuigende bekerzege tegen de competitieleider. “Zo’n overtuigende zege bij een moeilijke uitmatch doet echt deugd. Dit was een complete prestatie. We hebben Genk op de juiste momenten pijn gedaan en op de moeilijke momenten goed verdedigd. Hier kunnen we op bouwen.”

LEES OOK. Antwerp kraakt de code van Genk en staat met klinkende zege in halve finale Croky Cup

© BELGA

De halve finale is nu een feit voor Alderweireld en Antwerp. “En we kregen het niet in onze schoot geworpen. Naar Beveren, thuis Standard en in Genk; er zijn makkelijkere lotingen. We hebben dit zelf afgedwongen en het gaat de goede richting uit, wetende dat we nog niets in handen hebben.”

Op de Bosuil deden klasseflitsen van Onuachu, Heynen en Tresor Antwerp nog de das om. “We wisten perfect hoe ze gingen spelen. Complimenten aan de technische staf. We hebben vandaag -op tactisch vlak en in de duels- een erg volwassen partij gespeeld. En dat met een heel jonge ploeg. Het is een mooie mix van jonge talenten en ervaring.”

De autoritaire leider is geklopt, wat zegt dit nu over de competitie? “We mogen niet te hoog van de toren blazen. We staan nog steeds tien punten achter op Genk. We weten immers hoe het is om een paar matchen niet te winnen. En zondag moeten we alweer bevestigen op het veld van Union, waar het ook nooit makkelijk is. Dit geeft alvast vertrouwen.”