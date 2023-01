Drukke ochtendspits door felle regen en wind, vanaf volgende week valt er sneeuw

Een kletsnatte dag met forse rukwinden. Kortom, het wordt geen weer om een hond door te laten vandaag. Dat was vanmorgen al te merken op de weg. Op tal van plaatsen stond het verkeer stil. Onder meer als gevolg van bomen of takken die op de weg lagen. Volgende week duiken de temperaturen naar beneden en krijgen we sneeuw.

Het wordt een grijze, natte en winderige dag. Met rukwinden tot 90 kilometer per uur en lokaal veel regen. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor het hele land. “Dat betekent dat er lokaal overlast of schade kan zijn, maar we verwachten geen overstromingen”, zegt weerman Bram Verbruggen.

“In de loop van de dag zal de windsterkte afnemen”, zegt Bram Verbruggen. Maar het blijft wel nat. Echt koud is het niet, met maxima tot 11 graden.

Drukke ochtendspits

Het kletsnatte wegdek in combinatie met de nog steeds zware regenval veroorzaakt donderdagochtend een uitzonderlijk drukke ochtendspits op de Vlaamse snelwegen. Rond 8 uur stond er in totaal 270 kilometer file, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Donderdag is sowieso een drukke dag op de weg, maar dit weer zorgt voor moeilijke rijomstandigheden, waardoor er trager en moeizamer wordt gereden.”

Bovendien zijn er op sommige plaatsen ook ongevallen (onder andere in Lummen en op de A12 in Meise) of incidenten gemeld. Zo verloor een vrachtwagen ter hoogte van de Craeybeckxtunnel de controle over het stuur en is er in Limburg sprake van her en der losgerukte takken en bomen op de weg. Dat was ook onder meer het geval op de Brusselse ring. In de Antwerpse haven staat een belangrijk kruispunt op de Noorderlaan onder water.

Boom op bovenleiding

Ook het spoorverkeer ondervindt hinder. Het treinverkeer tussen Hever en Leuven ondervindt sinds 9.20 uur hinder door een omgevallen boom die tegen de bovenleiding terecht is gekomen ter hoogte van Wespelaar. Daardoor moest het treinverkeer er in eerste instantie over één spoor verlopen. Sinds 10.10 uur is het treinverkeer helemaal onderbroken omdat de boom nu ook op de bovenleiding van het tweede spoor hangt. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Er rijden vervangbussen tussen Leuven en Mechelen en dit in beide richtingen.

In Erembodegem (Oost-Vlaanderen) waren er dan weer een aantal takken op de sporen gewaaid, maar dat probleem is nu opgelost.

Parken en begraafplaatsen gesloten

De kerkhoven van de Stad Brussel en de begraafplaats van de gemeente Anderlecht blijven donderdag dicht door de hevige rukwinden en de overvloedige regenval. De parken van Leefmilieu Brussel blijven wel open.

De gemeente Elsene neemt geen risico en sluit haar parken. De parken die beheerd worden door Leefmilieu Brussel blijven open voor het publiek. De voorwaarden voor een algemene sluiting zijn niet vervuld, meldt de gewestelijke instantie.

Komende dagen

Morgen, vrijdag, blijft het meestal droog met mogelijk een paar lokale buien, vooral over de zuidelijke helft van het land. Het wordt wisselend bewolkt met brede opklaringen in de kustregio en het noordwesten van het land, later ook in het centrum. Het blijft wel goed waaien, maar minder fors dan vandaag.

Winterprik op komst

Het weekend wordt wisselvallig en vanaf maandag krijgen de buien een winters karakter met smeltende sneeuw in Vlaanderen en sneeuw in de Ardense toppen, zegt weerman David Dehenauw. “De temperaturen nemen dan een duik tot rond of net onder het vriespunt. Dinsdag en woensdag wordt het plus 3 à plus 4 graden overdag, donderdag 4 graden en vanaf dan wordt het weer iets warmer. De sneeuw die op de Ardense toppen valt, blijft liggen, al zijn dat voorlopig geen grote hoeveelheden. Maar dat kan nog bijgesteld worden in de komende dagen.”

In Vlaanderen verwacht Dehenauw vooral smeltende sneeuw, al kan de neerslag die ’s nachts valt wel blijven liggen. “Wie de baan op moet, zal rekening moeten houden met kans op gladheid, zeker ’s nachts en ’s ochtends.”