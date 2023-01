“Personeel van Twitter in Azië abrupt verzocht om voortaan thuis te werken”

Het hoofdkwartier van Twitter in Singapore — © AFP

Personeel van het Aziatische Twitter-hoofdkantoor in Singapore is woensdag verzocht het pand te verlaten en vanaf donderdag thuis te werken. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. In Azië werden de jongste tijd al veel mensen ontslagen na het aantreden van Elon Musk als nieuwe eigenaar van het socialemediaplatform.

De medewerkers zouden woensdag bericht hebben ontvangen dat zij tot 17.00 uur lokale tijd de tijd kregen hun bureau leeg te maken en te vertrekken. Daarnaast zouden zij ook te horen hebben gekregen dat ze voortaan als “externe medewerker” staan geregistreerd. Een woordvoerder van het kantoor in Singapore geeft aan dat Twitter wel huurder blijft van het pand, zondere verdere details.

Topman Musk probeerde eerder al kosten te besparen door onder meer niet langer de huur te betalen voor het wereldwijde hoofdkantoor in San Francisco. Vorige maand diende de eigenaar van het pand daarom al een klacht in. Sinds de overname van Twitter door Musk, tevens topman van autobouwer Tesla, is het personeelsbestand zowat gehalveerd, ook om kosten te besparen.

De opdracht om thuis te werken is opmerkelijk, want Musk toonde zich in het verleden nog een groot tegenstander van thuiswerk.