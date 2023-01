Franse suikergroep Tereos moet meer dan 9 miljoen schadevergoeding betalen voor vervuiling van Schelde

De Franse suikergroep Tereos is donderdag in Rijsel veroordeeld tot een boete van 500.000 euro en een schadevergoeding van meer dan 9 miljoen euro voor de vervuiling van de Schelde in 2020. De vervuiling, die reikte tot in Vlaanderen, veroorzaakte de dood van tonnen vis.

Het Waalse Gewest, een van de burgerlijke partijen, krijgt 8,86 miljoen euro voor de aangerichte “ecologische schade”, zo besliste de correctionele rechtbank. Er werd gewezen op de “nalatigheid” van Tereos bij het onderhoud van een dijk. “Natuurlijk zijn we tevreden met de strenge maat van de straf”, reageerde Corinne Lepage, advocaat van het Waalse Gewest, dat eerder 17 miljoen euro schadevergoeding had gevraagd.

De rechtbank ging wel niet in op de eis van het parket om Tereos de aangerichte milieuschade te laten herstellen. De rechtbank verwijst hiervoor naar een prefectoraal besluit van augustus 2021 waarin reeds verschillende herstelmaatregelen voor de Schelde werden opgenomen.

In de nacht van 9 op 10 april 2020 deed zich een dijkbreuk voor bij Tereos in Thun-Saint-Martin, waardoor meer dan 100.000 kubieke meter bietenbezinksel in de Schelde stroomde. De moddervervuiling onttrok massaal zuurstof aan het Scheldewater, wat duizenden vissen het leven heeft gekost. In België werd 50 tot 70 ton dode vis gevonden, in Frankrijk 13,25 ton. Het Waalse Gewest sprak van een “milieuramp”, en de burgemeester van Doornik beschuldigde de Franse overheid van nalatigheid, omdat de verontreiniging niet werd gemeld.

Alexander Moustardier, de advocaat van de suikergroep, sprak tijdens het proces over een “keten van verschillende verantwoordelijken”, zowel in de publieke als private sfeer. Volgens hem had ook het studiebureau Antea Group, verantwoordelijk voor de controle van de bassins, niet op tijd gewezen op de nood aan interventie.