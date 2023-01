Jesper Fredberg in Deense media: “Ik ben niet in een wespennest gestapt, maar het is wel al hectisch geweest bij Anderlecht”

Over zijn moeilijke start bij Anderlecht

“Met alle respect voor andere Deense clubs, maar Anderlecht is gewoon van een volledig ander kaliber. Er zijn ook wel verschillen met Viborg. Daar hebben we altijd met een vast stramien toegewerkt naar de mercato – we waren als het ware altijd in balans –, dat is hier niet zo. Ik zou niet zeggen dat ik in een wespennest gestapt ben. Ik stap simpelweg ergens in waar druk staat en waar heel veel moet gebeuren. Het zou verkeerd zijn om het chaotisch te noemen, maar het is hectisch geweest. Er zijn grote verwachtingen voor deze transferperiode.”

Over coach Brian Riemer

“Het was voor mij een cruciaal punt dat ik al mocht beslissen over de nieuwe trainer. Ik zou niet het risico moeten nemen om naar Anderlecht te gaan als er een coach zou worden aangenomen waar ik niets van afwist. Brian is volledig mijn beslissing, en gelukkig zei hij ja.”

Fredberg met coach Brian Riemer. — © BELGA_HANDOUT

Over spelers halen bij ex-club Viborg

“Ik ben niet van plan om tijdens deze transferperiode spelers van Viborg te contracteren (spits Jay-Roy Grot werd al genoemd, red.). Het moet Viborg zelf zijn die het wil, en als het dat wil, dan ben ik ook helemaal bereid om een gesprek aan te gaan, maar wij zullen niet het initiatief nemen tot onderhandelingen.”