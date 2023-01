Marc Van Ranst: “Geruststellende resultaten teruggevonden in afvalwater van vluchten uit China”

In het afvalwater van de eerste twee passagiersvliegtuigen uit China die geland zijn op Brussels Airport, heeft het Leuvense Rega Instituut heel lage waarden van SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat meldt professor Marc Van Ranst (KU Leuven). “Dat is geruststellend”, aldus de viroloog.

Zaterdag en dinsdag kwamen de eerste twee vliegtuigen uit China aan op Brussels Airport in Zaventem. Waar het eerste staal volgens lab manager Elke Wollants nog te dun en te waterachtig was, was het tweede “perfect”, volgens viroloog Van Ranst. “Het was hetzelfde goedje als wat je in je beerput zou tegenkomen, precies wat we willen dus.”

In de stalen werden “heel lage waarden van SARS-CoV-2” aangetroffen. “Dat is goed en geruststellend nieuws”, zegt viroloog Van Ranst. “Ook al is er veel viruscirculatie in China, we vinden weinig coronavirus terug in de stalen. Dat wijst erop dat mensen in de vliegtuigen, die met een negatieve test zijn opgestapt, wellicht ook effectief negatief zijn.”

Om varianten van het coronavirus op te sporen, was er te weinig coronavirus aanwezig in het staal. Wel werden er andere virussen en bacteriën aangetroffen, die sowieso zouden moeten aanwezig zijn in de stoelgang van mensen. Daaruit leidt Van Ranst af dat de analysetechniek op punt staat en gevoelig genoeg is om de coronavirussen op te sporen.

De komende weken gaat het Rega Instituut verder met het analyseren van stalen afvalwater en stoelgang uit Chinese passagiersvliegtuigen.