Atlético Madrid stuurt dreigende brief naar Thibaut Courtois: “Hij heeft onze fans pijn gedaan en moet zich excuseren”

Nog even en Thibaut Courtois is zijn ereplaat bij Atlético Madrid kwijt. Een commissie van de Spaanse topclub heeft geoordeeld dat de Rode Duivel zich onrespectvol heeft gedragen ten aanzien van de Rojiblancos en dat Courtois zich moet excuseren. Anders: weg met de plaat.

Onze landgenoot speelde 154 keer voor Atlético en hield daarin liefst 76 keer de nul. Courtois had zo een belangrijke bijdrage in de Spaanse landstitel (2014), Spaanse bekerwinst (2013), Europa League-triomf (2012), winst van de Europese supercup (2013) en het halen van de Champions League-finale (2016). Na zijn terugkeer naar Chelsea kreeg de doelman dan ook al snel een ereplaat op de ‘Walk of Fame’ van Atlético.

Maar sindsdien is zijn relatie met de club alleen maar bergafwaarts gegaan. En toen Courtois Chelsea verliet voor stadsrivaal Real Madrid was het hek van de dam. Voor de meest recente Champions League-finale maakte de doelman heel Atlético boos.

“Acht jaar geleden speelde ik mijn eerste Champions League-finale, maar ik hoop nu mijn eerste te winnen. Iedereen wil winnen en de bijdragen aan de geschiedenis van Real Madrid. Als Real Madrid een finale speelt, dan weet je dat ze die winnen. Nu sta ik aan de goede kant van de geschiedenis”, zei onze landgenoot, die de absolute uitblinker was in de finale tegen Liverpool (1-0-winst), waarna boze fans van Atlético zijn ereplaat uitbraken.

Dit seizoen deed Courtois er nog een schepje bovenop tijdens de Madrileense derby. Toen hij de beledigingen van de Atlético-fans tijdens de opwarming beu was, toonde hij al lachend zijn tattoo met de afbeelding van de Champions League-trofee. “Ik hou wel van een vijandig sfeertje”, reageerde Courtois toen na de gewonnen derby (1-2). “Dat geeft mij een goede kick, adrenaline. Uiteindelijk speel ik deze matchen al vele jaren op deze manier. Ik warm gewoon met een glimlach op en ik luister naar wat ze roepen, ook al is dat heel fout.”

Excuses

Het heeft er allemaal toe geleid dat ze bij Atlético af willen van de ereplaat van Courtois. Tenzij die zich excuseert voor zijn ‘onrespectvol gedrag’. Dat heeft de Sociale Commissie van de club beslist.

“Onder de criteria om deel uit te maken van onze ‘Walk of Fame’ is er de verplichting om een respectvolle houding aan te nemen, zowel tegenover de club als zijn fans”, klinkt het in een mededeling. “In die zin stemde de commissie ermee in om een brief te sturen naar Thibaut Courtois, waarin we hebben meegedeeld dat hij niet langer voldoet aan de criteria om zijn ereplaat te behouden na enkele verklaringen die Atlético-fans pijn hebben gedaan. We hebben hem de kans gegeven om dit recht te trekken door zich te excuseren. Er is een open gesprek gestart met de doelman om deze situatie op te helderen.”

Maar of Courtois zich effectief zal excuseren, dat is zeer de vraag. In Spanje klonk het al snel dat dit niet het geval zal zijn en dat zijn ereplaat dus in gevaar is.