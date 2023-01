Jonge Belgen blijven in cryptomunten geloven, zo blijkt uit de beleggingsbarometer van ING. Liefst 40 procent van de beleggers jonger dan 35 jaar zou overwegen om in de eerste jaarhelft cryptomunten (bij) te kopen.

Zo’n 41 procent van deze groep heeft al cryptomunten zoals Bitcoin in zijn portefeuille. 2022 was een erg bewogen jaar: de waarde van de cryptomarkt stuikte in elkaar en er was het bankroet van het handelsplatform FTX.

Maar toch blijven jonge Belgen vertrouwen hebben in het potentieel van de cryptomunten. Zo’n 40 procent overweegt de eerste zes maanden cryptomunten te kopen. Bij de oudere generaties is dat vertrouwen een pak minder: slechts 8 procent gelooft dat het een interessante belegging is in 2023. Zo’n 39 procent van de beleggers denkt dat Bitcoin binnen tien jaar nog zal bestaan; 33 procent denkt van niet.

Verschillende instanties zoals de Nationale Bank, beurswaakhond FSMA en bankenfederatie Febelfin waarschuwden eerder al voor de valkuilen van het snelle cryptogeld. Volgens Febelfin, op basis van een studie midden vorig jaar, bezitten veel jongeren te weinig kennis over beleggen. De federatie richtte daarom de website mijngeldenik.be op.

Globaal lijkt het beleggersvertrouwen iets te verbeteren, voor de tweede maand op rij, stelt ING nog vast. Vastgoed wordt door bijna een derde van de ondervraagden beschouwd als de meest interessante belegging in 2023.