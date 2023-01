Nederlandse netbeheerder waarschuwt voor stroomonderbrekingen na 2030

In Nederland heeft elektriciteitsnetbeheerder TenneT gewaarschuwd voor een tekort aan stroom na 2030. De opkomst van hernieuwbare energie maakt het elektriciteitssysteem steeds afhankelijker van het weer, waardoor het onzeker is of er op elk moment voldoende elektriciteit opgewekt kan worden om te kunnen voldoen aan de vraag.

TenneT benadrukt dat er voorlopig voldoende productiecapaciteit voor elektriciteit is in Nederland, en dat zeker tot 2025. Daarna zal de vraag naar elektriciteit verder toenemen, terwijl Europese landen almaar minder stroom uit stabielere kolen-, gas- en kerncentrales zullen halen, omdat ze inzetten op het opwekken van duurzame energie, met bijvoorbeeld zonne- en windmolenparken.

Dat maakt het elektriciteitssysteem afhankelijker van de weersomstandigheden, waardoor TenneT de bevoorradingszekerheid ziet afnemen. “Het streven om de klimaatdoelen te halen, waarbij we niet of veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is alleen reëel met sterke Europese samenwerking”, benadrukt operationeel Maarten Abbenhuis. “Hieruit komen nieuwe uitdagingen naar voren die de komende jaren steeds meer aandacht vragen.”

Concreet verwacht TenneT dat er vanaf 2030 elektriciteitstekorten zouden kunnen ontstaan. Er kan dan “mogelijk niet op alle uren van het jaar volledig aan de gewenste elektriciteitsvraag in Nederland worden voldaan”, luidt het. De frequentie en grootte van de stroomonderbrekingen zijn onder meer afhankelijk van internationale stroomverbindingen, investeringen in nieuwe centrales, en de sluiting van bestaande centrales in zowel binnen- als buitenland.

Volgens Abbenhuis moet het Nederlandse beleid zich richten op meer flexibiliteit bij zowel de vraag naar stroom als het aanbod en op de ontwikkeling van opslagcapaciteit. Ook zou Nederland moeten kijken naar het uitbreiden van de stroomverbindingen met het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Die kunnen volgens Abbenhuis “een belangrijke bijdrage leveren aan leveringszekerheid in de jaren die volgen op 2030”.