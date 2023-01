Veel erger dan dit wordt het niet meer: hallucinante schwalbe van Nederlandse voetballer gaat viraal

Marc Klok heeft zich in één klap wereldberoemd gemaakt. De 29-jarige voetballer, international van Indonesië en geboren in Amsterdam, van Persib Bandung zorgde voor een waar spektakel.

Klok speelde ooit in de jeugd van FC Utrecht, maar haalde in Nederland het profvoetbal niet. In het buitenland kwam hij uit voor het Schotse Ross County, Tsjerno More Varna uit Bulgarije, Oldham Athletic uit Engeland, het Schotse Dundee FC uit Schotland en drie Indonesische clubs: PMS Makassa, Persija Jakarta en sinds 2021 Persib Bandung.

Daar liet Klok zich deze week negatief opmerken in een partij tegen Vietnam. Bij een corner deed hij alsof hij geraakt werd door Doan Van Hau, goed voor een van de ergste schwalbes ooit. De video daarvan werd intussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken.