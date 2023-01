Olivier Myny keert met FCV Dender messcherp terug van winterstage: “Knallen tegen Excelsior Virton en Jong Genk”

De afgelaste match tegen Jong Genk werd inmiddels ingepland op dinsdag 24 januari, waardoor Dender zich opmaakt voor een Engelse week met drie wedstrijden in acht dagen. De inhaalmatch zit geprangd tussen de thuismatch tegen Virton op zaterdag 21 en de uitmatch op Lommel op 28 januari. Coach Regi Van Acker duimt alvast voor een paar meteen inzetbare versterkingen, want de spoeling werd dun. “Dylan Ragolle, Kobe Cools, Jonathan Rowell en Wesley Vanbelle bleven in België om te revalideren. Ook voor Nicolas Rajsel komt Virton sowieso te vroeg. Lennard Hens proberen we klaar te stomen na zijn rustperiode wegens een pubalgie, net als Michael Lallemand die met zijn rug sukkelde.”

Wie in Girona wel helemaal scherp oogde, was Olivier Myny, die na zijn spierscheur, opgelopen tegen de RSCA Futures, helemaal terug is. De Gullegemse flankspeler kent het klappen van de zweep met passages bij Roeselare, Waasland-Beveren, OH Leuven en Moeskroen. In Girona hielp Myny Dender met een treffer aan een 2-1-zege in de oefenpartij tegen het Spaanse Olot, en werd tevens de laureaat van het afsluitende hindernissenparcours. “Scoren is altijd leuk. Met die zege tegen Olot kopen we uiteraard niets. Het draaide wel uit op een bikkelharde confrontatie met een resem gele kaarten. Ergens was zo’n wedstrijd op het scherp van de snee wel ideaal, want ook in de komende competitiematchen wordt het telkens bikkelen. Dat ik als winnaar uit dat Fun-parcours kwam? Ach, dat moet al helemaal niet op mijn palmares. Met de bal zo snel mogelijk rond poortjes jongleren, paaltje trap en de bal haarfijn in de hoek droppen … het waren leuke oefeningen waarbij je ook wat geluk nodig hebt.”

Aartsmoeilijke competitie

Met de komst van rode lantaarn Excelsior Virton en Jong Genk wordt het meteen bittere ernst voor Dender, dat voor Nieuwjaar een dipje kende en uit de race voor een play-offticket tuimelde. “We lieten enkele steken vallen, maar kenden ook wat pech. Zo toonden we ons op het Lisp de betere ploeg tegen Lierse Kempenzonen, maar werden we niet beloond. Enkel op bezoek bij Club NXT werden we weggespeeld nadat we er een offday kenden. De Challenger Pro League is een aartsmoeilijke competitie die qua niveau dicht aanleunt bij de Jupiler Pro League. Dat bewezen we trouwens in de bekermatch tegen Standard, waar we pas in het slotkwartier onderuitgingen.”

Dender is de jongste profclub van België, maar Myny ziet weinig pijnpunten. “Uiteraard kan Dender nog stappen zetten, maar de winterstage was alvast perfect georganiseerd. Iedereen zet hier zijn beste beentje voor. Het behoud zo snel mogelijk afdwingen wordt onze opdracht. Knallen tegen Virton en Jong Genk is dan ook de boodschap om zo een eerste stap te zetten.”