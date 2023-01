Australische deelstaatpremier geeft toe dat hij nazikostuum droeg op feestje: “Ik schaam me diep”

De premier van de Australische deelstaat New South Wales heeft toegegeven dat hij op het feestje voor zijn 21ste verjaardag een nazikostuum heeft gedragen. De inmiddels 40-jarige man zegt zich “diep te schamen”.

Dominic Perrottet zegt dat een collega hem twee dagen eerder opbelde om hem aan te sporen de “verschrikkelijke beslissing” te erkennen. “Ik schaam me diep voor wat ik heb gedaan, en ik heb oprecht spijt van de pijn die dit de inwoners van New South Wales, en in het bijzonder de leden van de Joodse gemeenschap, de overlevenden van de Holocaust, de veteranen en hun families berokkent”, zei Perrottet.

Hij eraan toe dat hij op het moment van de feiten de betekenis van zijn daad niet ten volle besefte, en dat een en ander hem zijn hele leven “veel angst” heeft bezorgd. Hij zei ook dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van foto’s van hem in het nazikostuum, nu de lokale verkiezingen in maart voor de deur staan.