Wachttijd op ziekenwagen in Engeland was nog nooit zo hoog

Nog nooit hebben patiënten in Engeland die spoedeisende hulp nodig hebben, zo lang moeten wachten op een ziekenwagen en een behandeling. Patiënten met brandwonden, beroertes of een epilepsie-aanval moesten in december gemiddeld anderhalf uur wachten tot een ambulance hen kon bereiken, zo maakte de Britse gezondheidsdienst NHS donderdag bekend.

Voor iets minder dringende gevallen, zoals kleine brandwonden, bedroeg de wachttijd ongeveer vier uur en twintig minuten. Op de spoedafdelingen zelf was ook geduld vereist: meer dan de helft van de patiënten moest minstens vier uur wachten.

De NHS is al jaren sterk ondergefinancierd, kampt met personeelstekorten en is sinds de coronapandemie volledig overbelast. De Britse regering en de vakbonden zijn verwikkeld in een bitter loonconflict. De werknemers eisen een verhoging in overeenstemming met de inflatie, die onlangs meer dan tien procent bedroeg. Voor het eerst gingen zorgmedewerkers dan ook in staking. Er zijn nieuwe stakingen gepland voor volgende week.