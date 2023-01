Volgt Lionel Messi aartsrivaal Cristiano Ronaldo? “Ook monsterbod voor Argentijn uit Saudi-Arabië”

Het is nog altijd onduidelijk waar Lionel Messi volgend seizoen speelt. Over een contractverlenging bij PSG is nog geen zekerheid en dus doen er geruchten de ronde over een vertrek.

De ploeg die de voorbije maanden het vaakst genoemd werd als volgende bestemming van de kersverse wereldkampioen is Inter Miami. De MLS-club van David Beckham hengelt al even naar de diensten van de 35-jarige Amerikaan. Maar volgens Mundo Deportivo is er nu ook een bod van Al-Hilal, een van de grootste clubs uit Saudi-Arabië. Jawel, het land waar Cristiano Ronaldo sinds kort aan de slag is bij Al-Nassr.

De Catalaanse krant beweert dat Al-Hilal 275 miljoen euro per jaar overheeft voor Messi. Dat is meer dan wat Ronaldo verdient bij zijn nieuwe club, namelijk 200 miljoen per jaar. Al-Hilal heeft momenteel wel een transferverbod aan de broek, maar zou Messi komende zomer in huis willen halen. Met Ramon Diaz beschikt de recordkampioen (18 titels) over een Argentijnse trainer en met Luciano Vietto over een landgenoot van Messi in de spits.

In Saudi-Arabië klinkt het dat Messi’s vader Jorge in het land is om een deal te bespreken. Al-Hilal en Al-Nassr zijn rivalen en spelen altijd een soort equivalent van ‘El Clasico’ in hun land.

Messi en Ronaldo treffen elkaar mogelijk op 19 januari

PSG speelt op 19 januari in de Saudische hoofdstad Riyad een vriendschappelijke wedstrijd tegen een selectie samengesteld uit voetballers van Al-Hilal en Al-Nassr. Bij die laatste club ondertekende Cristiano Ronaldo onlangs een miljoenencontract. Mogelijk komt het dus tot een nieuw treffen tussen CR7 en zijn eeuwige rivaal Lionel Messi.

PSG maakte maandag bekend dat het op 17 januari richting Doha trekt, een vaste bestemming voor de Franse topclub sinds die in 2011 in handen kwam van een Qatarees investeringsfonds. Op 19 januari reizen de Parijzenaars door naar Saudi-Arabië voor een oefenduel in het Koning Fahdstadion in Riyad. Daarna keert de selectie terug naar Parijs. Enkele dagen later wacht immers een match in de zestiende finales van de Franse beker tegen een nog te bepalen amateurclub.

Cristiano Ronaldo zette na de breuk bij Manchester United zijn handtekening onder een erg lucratief contract bij Al-Nassr. Hij ligt er vast tot 2025 en zal naar verluidt zo’n 200 miljoen euro per jaar verdienen.