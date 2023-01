Man krijgt boete nadat hij andere bestuurders verwittigt voor flitscontrole

De politiezone Demerdal-DSZ hield woensdagnamiddag een verkeersactie met specifieke aandacht voor snelheid en bromfietsen. Opvallend: een man kreeg er een boete nadat hij met zijn autolichten andere bestuurders had gewaarschuwd voor de flitscontrole.

De snelheidscamera werd woensdag achtereenvolgens op drie plaatsen opgesteld in de politiezone. Zo werden in totaal 3.106 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 342 geflitst werden.

Eén bestuurder reed de flitslocatie voorbij en begon te knipperen met zijn grootlicht. Hij zette zich verderop in de berm en bleef dat doen. Toen de politieambtenaren uitstapten, reed de man verder en deed hij verderop hetzelfde. Een voorbijrijdende verkeersploeg kon de man intercepteren. Hij mag een boete van 116 euro in de bus verwachten wegens oneigenlijk gebruik van de grootlichten.

Opgedreven bromfietsen

Daarnaast werden dertien bromfietsen uit het verkeer gehaald voor controle. Vijf ervan werden in beslag genomen. Een bestuurder had geen rijbewijs, drie bromfietsen waren opgedreven en één brommer bleek noch verzekerd, noch ingeschreven te zijn.

Eén persoon werd betrapt op drugs in het verkeer, negen bestuurders krijgen een boete voor het gebruik van de gsm achter het stuur en een andere boete werd uitgedeeld voor het inhalen over een verdrijvingsvak. Tot slot bleek één keuring verlopen en één inschrijving niet in orde te zijn.