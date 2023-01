De ‘sfinx van Helmond’ die rijk werd dankzij behang in het Kremlin en hard durft ingrijpen: wie is de nieuwe sterke man van KV Mechelen?

“De sfinx van Helmond”, wordt hij lachend genoemd, maar wel eentje die rijk geworden is dankzij chique muurbekleding die zelfs in het Kremlin prijkt. En die honderden bedankkaartjes krijgt van supporters van Helmond Sport, de Nederlandse tweedeklasser die hij al meer dan tien jaar in zijn eentje boven water houdt. Meet Philippe van Esch, de nieuwe sterke man van KV Mechelen.