Besparen? Liefst zo stevig mogelijk, behàlve als het over ons huisdier gaat. Zelfs in crisistijden vertroetelen we ons beest de hemel in, zoals met luxe-folietjes zoals kattenbakzand dat van kleur verandert. Deze baasjes halen voor hun dier alles uit de kast – of de minidressing. “Ik wil dat ze verzorgd voor de dag komen, in kwalitatief materiaal.”