Brand in kraakpand in Paleizenstraat

In het kraakpand in de Paleizenstraat waar honderden asielzoekers al wekenlang verblijven, is donderdagnamiddag brand uitgebroken. Dat heeft de Brusselse brandweer donderdag gemeld.

De brandweer is ter plaatse en heeft de brand geblust, meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Volgens de eerste berichten moesten enkele mensen ter plaatse verzorgd worden, maar moest er niemand naar het ziekenhuis.

“Het ging om een brand in een lokaal op de derde verdieping van het gebouw, die flink wat rook veroorzaakte”, zegt de brandweerwoordvoerder. “We zijn met drie blusvoertuigen, twee ladderwagens, twee MUG-teams en drie ziekenwagens ter plaatse gegaan en hebben de brand zowel langs de buitenzijde als langs de binnenzijde van het gebouw aangevallen. Eenmaal het vuur geblust was, hebben we het gebouw geventileerd. De personen die zich op de andere verdiepingen van het gebouw bevonden, hebben geweigerd om geëvacueerd te worden, wat het ons niet makkelijk heeft gemaakt om eventuele slachtoffers te zoeken.”

De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk, aldus de woordvoerder: “Mogelijk is er een matras in brand gevlogen maar dat moet nog nader onderzocht worden.”

Erbarmelijke situatie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) toonde zich op Twitter “zeer bezorgd over de situatie” in de Paleizenstraat. “Ik heb gebeld met de burgemeester van Schaarbeek, de brand zou onder controle zijn”, klinkt het. “Fedasil heeft de voorbije drie weken 114 mensen met recht op opvang daar weggehaald. We zetten dat verder, maar iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Al maanden klagen hulporganisaties over de erbarmelijke situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat. Daar verblijven honderden daklozen, asielzoekers, en mensen in onwettig verblijf, onder wie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, omdat ze geen plaats toegewezen krijgen in de asielcentra omdat die volledig volzet zijn.

De leefomstandigheden in het gebouw zijn erbarmelijk en artsen hebben al verschillende gevallen van tuberculose vastgesteld, naast zorgwekkende gevallen van cutane difterie en een zeer grote verspreiding van schurft met een risico op superinfectie in het gebouw. Ook is er gevaar voor de ontwikkeling van gevallen van pulmonale difterie. Croix-Rouge de Belgique, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis in ons land, opende enkele weken geleden nog een mobiele noodkliniek aan het gebouw.

