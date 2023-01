Vrouwelijke vlinders zullen onvruchtbare mannetjes kiezen door klimaatopwarming

Als de opwarming van de aarde zich blijft doorzetten, kan ze de uitroeiing van vlinders betekenen. Daarvoor heeft de UCLouvain donderdag gewaarschuwd in een persbericht. Vrouwelijke dieren zullen waarschijnlijk opzettelijk op zoek gaan naar minder vruchtbare mannetjes.

Professor Caroline Nieberding onderzoekt het gedrag van vlinders in haar “duurzaam” insectarium aan de UCLouvain. Aan de hand van een klimaatmodel hebben zij en haar team samen met onderzoeker Bertanne Visser (ULiège) de toekomst van vlinders op onze steeds warmere aarde onder de loep genomen.

Daaruit blijkt dat de dieren niet bestand zullen zijn tegen de voorspelde temperaturen in 2100. Concreet zal er zich volgens het onderzoek een verandering voordoen in de seksuele voorkeur van vrouwelijke vlinders. Zij zullen de voorkeur geven aan minder vruchtbare mannetjes.

Uit die ontdekkingen trekken de onderzoekers twee grote lessen. Enerzijds riskeren we door klimaatverwarming een uitroeiing van vlinders. Anderzijds blijkt dat gevleugelde insecten ook over een complex leervermogen beschikken. In tegenstelling tot wat tot voor kort werd gedacht, zijn het dus geen puur instinctieve wezens.