Trainer Alfred Schreuder breekt hoofd over aantal zieken bij Ajax: “Heeft, denk ik, met WK-gangers te maken’

In de hoofdstad van Noord-Brabant miste hij Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Edson Alvarez door ziekte. Komende zaterdag tegen FC Twente hoopt Schreuder enkele spelers wel tot zijn beschikking te hebben.

“Ik denk dat Berghuis en Bergwijn er wel bij kunnen zijn. Ik heb Jurrïen (Timber, red.) gesproken en dat leek ook beter te gaan. Maar aan het einde van de dag krijgen ze meestal koorts. Het wordt echt afwachten hoe het de komende dagen gaat”, aldus Schreuder, die ervan uitgaat, dat Brian Brobbey sowieso weer van de partij is. De spits ontbrak in Den Bosch vanwege een lichte schouderblessure, die hij had opgelopen tegen NEC.

Spoeling dun achterin

Schreuder heeft zich de afgelopen dagen het hoofd gebroken over de grote hoeveelheid zieken. “Ik denk dat het iets met de WK-gangers te maken heeft. Dat het van invloed is op de weerstand. Ik heb het gevraagd aan de dokter. Een aantal jongens was ook al ziek geweest op het WK.”

Met name achterin is de spoeling bij Ajax momenteel dun. Schreuder had tegen FC Den Bosch alle beschikbare verdedigers opgesteld en dat betekende dat ook Owen Wijndal aan de aftrap stond. De linksback was tegen NEC nog gepasseerd door de Ajax-trainer, die niet tevreden was over hetgeen Wijndal had laten zien op de training. Het zou Schreuder goed uitkomen als Timber tegen FC Twente weer kan spelen, erkende de Ajax-trainer na het duel met FC Den Bosch.

“Iedere speler is belangrijk, maar Jurriën is onbetwist basisspeler en hij doet het prima. Die heb je wel nodig. Aan de andere kant hebben de jongens, die tegen FC Den Bosch in het centrum stonden, het ook prima gedaan. Maar het is wel belangrijk dat Timber erbij is”, aldus Schreuder, die ditmaal wat positiever was over Wijndal. “De eerste helft was nog moeizaam. In de tweede helft werd hij wat beter. Uiteindelijk is het goed dat die jongens wedstrijden in de benen krijgen. Als ik Owen gisteren op de training zag dan was hij echt gebrand om het goed te doen. Er is altijd concurrentie bij Ajax. Dat hoort erbij.”

De speaker van FC Den Bosch merkte na afloop fijntjes op dat Schreuder een succesje wel kon gebruiken. Ajax heeft de laatste vier Eredivisieduels niet gewonnen. Het bekerduel met FC Den Bosch was een kat- en muisspel, waarbij Ajax geen moment in de problemen kwam, hoe groot de inzet van de spelers van de thuisploeg ook was. Schreuder was tevreden over wat zijn ploeg had laten zien.

Lastige keuzes

“Ik denk dat we goed begonnen. We hebben een prima, zakelijke overwinning gepakt. Er was een goede energie in het veld. We hebben Den Bosch geen moment het gevoel gegeven dat er iets te halen viel. Ik vond wel dat we onnodig twee gele kaarten hebben opgelopen, Dat was niet slim.” Doelpuntenmaker Kenneth Taylor kreeg geel voor de manier van juichen na zijn doelpunt, die door scheidsrechter Edwin van de Graaf als provocerend werd beoordeeld. „Ik vind niet dat we dat moeten doen. Zeker in uitwedstrijden niet. En ook de overtreding van Sanchez was niet nodig.”

Het meegereisde Ajax-publiek zong weer veelvuldig de naam van Francisco Conceição, die door zijn gedreven acties in de smaak valt bij de achterban. Ook tegen FC Den Bosch ging er weer de nodige dreiging uit van de kleine aanvaller, die een schot op de lat uiteen zag spatten. Als iedereen fit is, heeft Schreuder lastige keuzes te maken op de flanken, maar de Ajax-trainer sloot in Den Bosch zeker niet uit, dat Conceição voor langere tijd in de ploeg blijft. „Dat ligt ook aan hemzelf. Als hij de dreiging houdt, die hij nu laat zien en hij is fit, dan vind ik hem zeker een goede optie voor de basis. Ik denk dat iedereen ziet dat hij wat extra’s geeft. Hij heeft snelheid, diepte en kan een man uitspelen.”

Debutantenbal

Het werd in Den Bosch een debutantenbal voor Ajax. De nieuwe doelman Geronimo Rulli maakte als basisspeler zijn debuut, Kian Fitz-Jim en Lorenzo Lucca maakten hun basisdebuut en na rust maakten de jonge verdedigers Olivier Aertssen (18) en Jorrel Hato (16) hun debuut in Ajax-1. “We wilden Rulli gelijk zien. Dat was belangrijk. Hij had weinig te doen, maar de ballen die hij kreeg, verwerkte hij goed. Uiteindelijk is het belangrijk dat hij snel minuten maakt”, aldus Schreuder, die tegen NEC al Christian Rasmussen en Fitz-Jim had laten debuteren en nu weer twee jonge spelers de kans gaf om zichzelf te laten zien in de hoofdmacht.

“Owen (Wijndal, red.) kreeg wat last van zijn knie in de tweede helft, zei de dokter. Hij had ook die botsing dus daarom besloot ik hem eraf te halen. En Rensch had in de rust al aangegeven dat hij door het kunstgras last had van zijn rug, dus na de 2-0 besloot ik hen te wisselen. De jongens die erin kwamen, doen het prima in Jong Ajax. Ze spelen iedere week op dit niveau en speelden moeiteloos mee deze wedstrijd. Het hoort ook bij Ajax om talenten jong te laten debuteren. We hadden nu ook geen andere keuzes, maar die jongens doen het prima bij Jong Ajax en dan is het mooi om hen minuten te geven.”