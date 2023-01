Romeo Beckham debuteert voor nieuwe club, maar papa David is de grote attractie wanneer voetbalicoon als dief in de nacht wegsluipt

De 20-jarige middenvelder, die als jongere zijn opleiding kreeg bij Arsenal, onderhield de voorbije maanden zijn conditie in Amerika. Daar voetbalde hij in het tweede elftal van Inter Miami, dat deels eigendom is van zijn vader. Romeo Beckham vervoegde in 2021 de rangen van Fort Lauderdale CF, dat vorig jaar omgedoopt werd tot Inter Miami II. De zoon van ‘Becks’ mocht in juli kort opdraven met het eerste elftal in een oefenduel tegen Barcelona.

Maar deze week maakte Beckham dus zijn eerste minuten voor Brentford B, op het veld van Erith & Belvedere. Dat is een club uit de Engelse negende klasse. Hij viel in de tweede helft in bij een 2-1 achterstand en hielp de ‘Bees’ aan een 2-3 overwinning in de London Senior Cup. De 554 aanwezige supporters, een record voor Erith & Belvedere, kregen dus waar voor hun geld.

Zeker omdat David Beckham zijn zoon kwam aanmoedigen. Zowat iedereen wilde op de foto met het voetbalicoon, die na afloop over een hek kroop en als een dief in de nacht vertrok.

