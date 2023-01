Goudprijs op hoogste stand in acht maanden

De prijs van goud bereikt het hoogste niveau in acht maanden. Op de beurs in Londen werd een troy ounce (31,1 gram) donderdagmiddag voor zowat 1.890 dollar verhandeld.

Volgens analisten is de stijging te verklaren door de zwakke dollar. De voorbije dagen woog speculatie over minder sterk stijgende rentetarieven in de Verenigde Staten op de waarde van de Amerikaanse munt. Omdat goud in dollar verhandeld wordt, is het edelmetaal zo aantrekkelijker buiten de dollarzone, wat de vraag aanzwengelt.

De prijs van goud bevindt zich sinds november in een opwaartse trend. Sindsdien werd het edelmetaal meer dan 200 dollar per troy ounce duurder.