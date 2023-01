HET PUNT VAN VAN IMPE. Over ‘Het verhaal van Vlaanderen’: nationalistische propaganda of een goeie geschiedenisles?

“Een schande”, “Nationalistische propaganda”, “Het speeltje van N-VA”. De kritieken zijn niet mals voor Het verhaal van Vlaanderen, het nieuwe kijkcijferkanon van de VRT op zondagavond. Maar is dit nu een vermomde Vlaamse canon, of een goeie geschiedenisles? Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en chef politiek Hannes Heynderickx duiken in de grote subsidiepot en vissen het uit in deze nieuwe podcast.