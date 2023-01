De steak van Hans Vanaken, 20 jaar lang dezelfde onderbroek en Braziliaan die in zijn broek plast: nergens is bijgeloof zo groot als in het voetbal

Vrijdag de dertiende… Wie liever niet onder een ladder loopt of zwarte katten vermijdt, houdt ook vandaag de gordijnen dicht. Of is dat allemaal kul? Vraag het aan voetballers uit heden en verleden en de conclusie is: nergens tiert bijgeloof zo welig als in de sport, en zeker in het voetbal. Van de steak van Hans Vanaken over de gedeukte kast van Franky Frans tot de onderbroeken van Silvio Proto en Michel Preud’homme: een bescheiden bloemlezing.