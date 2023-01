Chiptekorten duwen verkoop VW-concern naar laagste niveau in elf jaar

Het Duitse concern Volkswagen (VW) heeft in 2022 voor het derde jaar op rij minder voertuigen verkocht. De groepsverkoop kwam uit op 8,26 miljoen voertuigen, het laagste niveau in elf jaar, zo maakte VW donderdag bekend.

De verkoop van auto’s (met merken als Volkswagen, Audi, Skoda, Seat en Porsche), bussen en vrachtwagens (MAN, Scania ...) lag 7 procent lager dan in 2021. Dat is volgens het concern het gevolg van chiptekorten die de productie verstoorden. Het verwacht wel dat de knelpunten dit jaar zullen verminderen.

Van de automerken van de grootste autobouwer van Europa deden alleen Porsche (+2,6 procent tot 309.900 eenheden) en Lamborghini en Bentley (+5,8 procent tot 24.400 exemplaren voor beide merken samen) het beter dan in 2021. Het grootste merk, Volkswagen, zag de verkoop met 6,8 procent dalen tot ruim 4,5 miljoen eenheden. Audi, met een fabriek in Brussel, bleef met ruim 1,6 miljoen afgeleverde wagens 4 procent onder het niveau van 2021. De grootste dalingen waren er bij Seat/Cupra (-18,1 procent) en Skoda (-16,7 procent).

Stijging bij elektrische wagens

De verkoop van elektrische voertuigen steeg wel. Daarvan werden er vorig jaar wereldwijd 572.000 geleverd, een kwart (26 procent) meer dan in 2021. Intussen is 6,9 procent van alle verkochte wagens bij het VW-concern elektrisch, tegen 5,1 procent in 2021. Dat percentage zou dit jaar rond 11 procent moeten uitkomen, en tegen 2030 zou de helft van de verkochte voertuigen elektrisch moeten zijn.

Tot de bestverkopende elektrische modellen behoren onder meer de VW ID.4 en de Audi e-tron. Die laatste wordt bij Audi Brussels in Vorst gebouwd.