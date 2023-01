Nieuwe huiszoekingen in zaak rond omstreden influencer Andrew Tate

“Zeven huiszoekingsbevelen werden uitgevaardigd in Boekarest en in de omgeving van de hoofdstad”, zo maakte een gespecialiseerde eenheid van het Roemeense parket voor de georganiseerde misdaad (DIICOT) donderdag bekend.

De internetbekendheid werd eind december samen met zijn broer in Roemenië opgepakt. De rechtbank besliste toen dat de broers van 36 en 34 jaar nog zeker dertig dagen in de cel moeten blijven. De twee gingen daar onlangs tegen in beroep, maar zonder succes. De rechtbank oordeelde onder meer dat er een vluchtgevaar bestaat.

Het parket meent dat de twee deel uitmaken van een georganiseerde bende. Er zijn op dit moment zes mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Zij zouden gedwongen zijn tot prostitutie en deelname aan pornografische video’s.

Andrew Tate telt 4,5 miljoen volgers op sociale media. Hij werd bekend door zijn deelname aan het tv-programma ‘Big Brother’ in 2016, waarbij hij uit de wedstrijd werd gezet nadat op een video te zien was hoe hij een vrouw sloeg.

Naast de broers Tate werden ook twee andere leden uit hun netwerk gearresteerd. De bende, sinds 2019 actief, zou “meerdere slachtoffers, onder wie minderjarigen” hebben gerekruteerd met het oog op “seksuele uitbuiting”, zo verduidelijkt het parket.

De bende ging te werk door verschillende onlineprofielenaan te maken om klanten te lokken. In het centrum van Boekarest en in Constanta, aan de Zwarte Zee, werden vervolgens appartementen gehuurd waar de slachtoffers werden uitgebuit.