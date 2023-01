Man die bejaard echtpaar doodde geëxecuteerd in de VS

De 62-jarige Scott Eizember zal om 10 uur plaatselijke tijd (17 uur in België) een dodelijke injectie krijgen in de McAlester gevangenis in de VS. De man werd in 2005 ter dood veroordeeld voor de moord op een bejaard echtpaar twee jaar eerder. Volgens een verklaring van het gerecht “hield hij het echtpaar urenlang gevangen in hun huis” voordat hij de vrouw neerschoot en vervolgens de schedel van de man insloeg met zijn pistool.

Afgelopen september kreeg de veroordeelde bezoek van een priester die fel gekant was tegen de doodstraf. De man, Jeffrey Hood, maakt deel uit van de Oud-Katholieke Kerk (die met Rome brak). Eizember wilde dat Hood bij zijn executie aanwezig zou zijn, maar dat werd hem door de gevangenisautoriteiten geweigerd. De twee mannen stapten vervolgens naar de rechter en beschuldigden de ambtenaren van “vijandigheid tegenover religie”. Uiteindelijk ging de gevangenis dan toch akkoord met de aanwezigheid van de priester om de procedure te beëindigen en in het belang van de familie van de slachtoffers.