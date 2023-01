Bidden en beven voor KV Oostende, dat voor tweede keer naar degradatieplaats zakt: “Heeft geen zin om naar elkaar te wijzen”

Nog vijftien speeldagen bidden en beven: dat is het enige wat KV Oostende nog rest. De smadelijke nederlaag tegen Seraing heeft er stevig ingehakt aan zee. Voor de tweede keer dit seizoen staat KVO op een degradatieplaats. Maar dat deze kern te weinig kwaliteit heeft om in de Jupiler Pro League te blijven, daar durft niemand zich over uit te spreken. “We missen enkele sleutelspelers”, klinkt het.

Een zootje: beter kunnen we de situatie bij KVO momenteel niet omschrijven. Vier wedstrijden onder Thalhammer, drie punten op twaalf. Vier goals gemaakt, twaalf doelpunten tegen. Ofwel gemiddeld drie per wedstrijd. De opflakkering tegen KV Kortrijk is ondertussen een vrije val geworden. En voor de tweede keer dit seizoen staat KV Oostende ook effectief op een degradatieplaats. Eerder belandde het na een 3-0 op Antwerp ook al eventjes op de voorlaatste plaats, al won het enkele dagen later wel van Zulte Waregem. “Het wordt nog een lang seizoen, een strijd tot de laatste speeldag”, zuchtte aanvoerder Anton Tanghe na de wedstrijd tegen Seraing. Alwéér hij mocht het komen uitleggen. “We scoren vroeg en daarna pakten we het veel te makkelijk op. Natuurlijk waren we beter dan Seraing. Maar als je hen niet onder druk zet, krijg je het deksel op de neus. Zij maken hun kansen wél af.”

Te weinig gewapend

Dat deksel op de neus was geen tikje maar een mokerslag voor KV Oostende. Voorzitter Frank Dierckens kroop in zijn pen en sprak van “de druppel”, ondertussen weet ook coach Dominik Thalhammer in welk wespennest hij terechtgekomen is. Hij treft heus niet alle schuld. Deze kern is gewoon te weinig gewapend, al wil Thalhammer daar niet op ingaan. “We missen momenteel enkele sleutelspelers. McGeehan en D’Arpino waren er nog niet bij, Hornby hebben we tegen Seraing echt gemist in de box. We blijven gemotiveerd werken”, zegt hij. De Oostenrijker liet binnenskamers wél al blijken dat hij binnen de club amper een aanspreekpunt heeft. Of hoe Dierckens het nog een paar dagen geleden liet optekenen. “Het is tijd dat er eens een grondige evaluatie gebeurt van de werking van deze club. KVO vaart te stuurloos rond. Er moet opnieuw een kapitein op dit schip komen. Iemand die iedereen op zijn plichten kan wijzen: het management, de technische staf en de spelers. Iedereen moet eens in de spiegel kijken en zijn verantwoordelijkheid nemen.” Dat was eveneens een por richting Gauthier Ganaye, die net als de Amerikaanse aandeelhouders onder vuur ligt bij de supporters.

Ondertussen volgt zaterdag een verplaatsing naar KV Mechelen, een ploeg die stilaan ook in woelig water terechtkomt. Maar Achter De Kazerne kan Malinwa natuurlijk altijd ietsje meer. “Het heeft nu geen zin om te gaan wijzen naar elkaar, we moeten kalm blijven”, weet Thalhammer ook. “Dit is een enorme uitdaging voor ons. Maar we gaan er alles aan doen om ons doel te bereiken.” Of zoals Tanghe het verwoordt. “We moeten nu élke keer punten proberen te pakken. Er zit weinig anders op...”