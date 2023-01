Vader die twee dochters ombracht nu ook verdacht van moordpoging op ex-partner

In het onderzoek naar de dubbele moord in Waardamme werd de onderzoeksrechter bijkomend gevorderd voor moordpoging. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Mogelijk wilde Chris V. (44) zijn ex-partner om het leven brengen door te sjoemelen met elektriciteitskabels.

De feiten speelden zich af op 16 november in een hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. Chris V. bracht zijn dochters van vijf en acht jaar oud om het leven. De lichamen van de slachtoffers werden iets na 20 uur aangetroffen in de woning van hun vader. Chris V. was op dat moment spoorloos, maar kon later die avond toch ingerekend worden. De verdachte was met zijn wagen tegen een paal beland.

De vader van de slachtoffers legde onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. Na de feiten had hij de vrouw al gebeld om te zeggen dat het “te laat” was. Enkele dagen na de moorden ontvingen zijn ex-vriendin en haar familie ook nog een brief van de verdachte. Daarin zou hij gesteld hebben uit wraak te handelen. V. zou gevreesd hebben dat hij de kinderen te weinig zou zien. Zijn ex-partner had enkele maanden voor de moorden een punt achter de relatie gezet.

Ondertussen werd de onderzoeksrechter door het parket bijkomend gevorderd om een eventuele moordpoging te onderzoeken. Over de inhoud van de zaak wil het parket echter niets kwijt. In de woning in Waardamme zouden enkele elektriciteitskabels doorgeknipt zijn. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of V. daarmee de intentie had om zijn ex-partner van het leven te beroven.