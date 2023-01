Activisten verschansen zich in tunnels onder Lützerath, politie gaat door met ontruiming

Hoewel de politie er al in slaagde een groot deel van de activisten in het ‘bruinkooldorp’ Lützerath, ten noordwesten van Keulen, te evacueren, zal het toch nog enige tijd duren voordat de operatie volledig tot een einde zal komen. Dat zegt de Duitse politie donderdagnamiddag. Verschillende activisten zouden zich bovendien verschanst hebben in tunnels onder het dorp.

“We weten niet wanneer de operatie eindigt”, zei een politiewoordvoerder. Sinds het begin van de ontruiming op woensdag heeft de politie al verschillende houten hutten en boomhutten gesloopt. Een deel van de activisten heeft zich zonder veel weerstand laten wegvoeren, een andere deel bleef wel volhouden.

Enkelen hebben zich nu ook verschanst in een ondergrondse tunnel. De activisten eisen dat de politie stopt met de inzet van zwaar materieel in het dorp, omdat dit de levens van de mensen in de tunnel in gevaar brengt. De politie gaat nu op zoek naar ingangen van de tunnel.

Binnengedrongen in hoofdkantoor

Een groep activisten is intussen met een groot spandoek binnengedrongen in het hoofdkantoor van de Groenen in Düsseldorf. Sympathisanten van de bezetters eisen een gesprek met energieminister Mona Neubaur van de Groenen, in de deelstaat Noordrijn Westfalen. Zij wordt medeverantwoordelijk geacht voor de beslissing om Lützerath te slopen om er bruinkoolwinning mogelijk te maken. Ze eisen dat de minister opdracht geeft de ontruiming van het dorp per direct te staken.

Lützerath wordt ondanks hevig verzet van klimaatactivisten afgebroken om bruinkool te winnen. Volgens de bezetters leidt dit tot verdere onaanvaardbare opwarming van de aarde. Duitsland is hard op zoek naar nieuwe energiebronnen met het oog op de uitfasering van kernenergie en de leveringsstop van Russisch aardgas. Critici zeggen echter dat het ontginnen van nieuwe steenkoolgebieden niet nodig is.