Rechter legt werken aan brug stil, stad Gent riskeert dwangsom van 50.000 euro per dag

Een rechter heeft donderdag de werken rond Gentbruggebrug laten stilleggen, amper drie dagen nadat de werf is opgestart. Een groep handelaars was naar de rechter getrokken en heeft haar slag thuisgehaald. Als er toch wordt voortgewerkt, riskeert de Stad Gent een dwangsom van 50.000 euro per dag.

De ‘slag rond de Gentbruggebrug’ woedt in alle hevigheid voort. Donderdag boekte een alliantie van omliggende bedrijven een kleine, maar opvallende overwinning op de Stad Gent. De voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg heeft de Stad Gent immers bevolen om alle “mobiliteitsbeperkende maatregelen” rond Gentbruggebrug teniet te doen. En dit met onmiddellijke ingang.

“Dat betekent dat wij daar morgenochtend (vrijdagochtend dus, red.) geen enkele kraan meer in werking willen zien”, zegt Dominique Blommaert. Als advocaat van een handvol handelszaken stuurde hij woensdag een gerechtsdeurwaarder naar de brug om vast te stellen dat er gewerkt werd en diende hij een eenzijdig verzoekschrift in bij de rechtbank.

Afspraak gemaakt

De rechter sprak zich niet uit over de grond van de zaak, noch over het circulatieplan waarin de werken kaderen. “Maar hij tilt wel zwaar aan het feit dat de Stad haar belofte niet nakomt”, aldus Blommaert. De advocaat van de Stad Gent zou begin januari in de rechtbank hebben afgesproken met de bedrijven en de rechter dat er vóór april geen werken met impact op de mobiliteit zouden starten.

Er werden alleen voorbereidende werken aangekondigd. “Die belofte is toen ook op het zittingsblad genoteerd. Een week later moesten we echter vaststellen dat de Stad ons een dolk in de rug stak”, aldus Blommaert.

De demarche van de bedrijven kadert in hun strijd tegen de knip van Gentbruggebrug. Ze zijn er immers van overtuigd dat die voor hun toekomst “einde verhaal” betekent.

Het is afwachten of de Stad Gent de werf vrijdagochtend effectief zal stilleggen of het risico wil lopen om een dwangsom van 50.000 euro per dag te moeten neertellen. “De Stad kan verzet aantekenen,” aldus de advocaat van de bedrijven, “maar we zullen er nauw op toezien dat ze zich houdt aan haar beloftes.”