Dode en verschillende gewonden bij mijnongeval in Tsjechië

Bij een mijnongeval in het oosten van Tsjechië is een mijnwerker om het leven gekomen en zijn verschillende andere mensen gewond geraakt. Dat meldt de Tsjechische politie donderdag.

Eerder was er naar verluidt een beving waargenomen in de kolenmijn. Het incident deed zich voor tijdens mijnbouwwerkzaamheden op een diepte van ongeveer 1.100 meter. Er is een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak.

Tegen de achtergrond van de hoge energieprijzen heeft de Tsjechische regering de steenkoolwinning verlengd tot minstens eind 2025. Die zou oorspronkelijk vorig jaar eindigen.

De bewuste CSM-Zuid mijn ligt niet ver van de industriestad Karvina, ongeveer driehonderd kilometer ten oosten van Praag.