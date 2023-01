Winteraanwinst Christalino Atemona wil groeien bij KV Kortrijk: “Leren van de oudere jongens”

Aan de rust stuurde Storck zijn landgenoot en debutant Christalino Atemona het veld op. De Duitse centrale verdediger kwam João Silva aflossen. Voor Atemona waren het zijn eerste officiële minuten in Kortrijkse loondienst en tevens ook zijn officiële binnenkomer op het allerhoogste niveau. “Het voelde goed om mijn debuut te mogen maken tegen KV Mechelen in de beker”, vertelt Atemona. “Ik heb er even moeten op wachten, maar het was het wachten waard. Achteraf gezien is het jammer dat ik mijn debuut niet heb kunnen verzilveren met een overwinning en een ticket naar de halve finales van de Croky Cup. We speelden geen slechte wedstrijd. Een laat tegendoelpunt incasseren doet altijd pijn, zeker voor een verdediger.”

Verleden bij Hertha BSC

Midden december dook Atemona plots op bij KV Kortrijk. De Duitser oefende mee tegen Cercle Brugge en mocht een testperiode afleggen. Met succes, want die bleek de aanleiding te zijn voor een contract tot het einde van dit seizoen. Die verbintenis kan nog verlengd worden in de juiste omstandigheden. “Ik ga eerlijk bekennen dat ik de club eigenlijk niet kende vooraleer ik hier op proef mocht komen. Natuurlijk kende ik de competitie en de grote teams in België, maar KV Kortrijk? Daar had ik nog niet van gehoord. Toen ze me hier een test aanboden, wou ik die met beide handen grijpen, want het was een unieke opportuniteit voor mij. Ik had wat problemen bij mijn vorige club (Hertha BSC, red.), maar daar wil ik niet op ingaan. Ik ben blij dat deze club wel in mij gelooft.”

“Het is puur toeval dat de coach ook een verleden heeft bij Hertha BSC. Ik kende hem eigenlijk niet. Mijn vorige coach in Duitsland had me wel al eens wat verteld over hem. Storck wil dat zijn mannen er altijd voor gaan en dat ze het goed doen, dat merk ik. Hij is een strikte trainer, maar als we het gewenste resultaat boeken, dan is hij uiteraard tevreden.”

Sterke beer

Maar wie is Christalino Atemona nu? De centrale verdediger maakte tegen KV Mechelen zijn debuut op het hoogste niveau. Bij Hertha BSC kwam hij enkel uit in de jeugdreeksen van het Duitse voetbal. De Kortrijkse fans leren beetje bij beetje hun nieuwe aanwinst kennen. “Ik ben sterk en ben het best in een een-op-eenduel met een aanvaller”, zegt Atemona. “Mijn passing en het tempo van mijn spel moeten nog verbeteren, maar dat komt wel goed. Ik ben hier om me te ontwikkelen en te leren van de oudere jongens. Alles is hier nieuw voor mij, behalve dat ik bij de Duitse nationale jeugd ook al gespeeld heb in een driemansdefensie. Ik voel dat ik nog wat moet wennen aan het niveau. Bij Hertha trainde ik enkele malen mee met de grote jongens, maar nu doe ik dat iedere week. Met mij komt het goed, dat geloof ik. En met het team? Wij redden ons wel. We doen het voorlopig beter in de competitie, maar we blijven knokken om ook volgend jaar in de hoogste afdeling te blijven.”