Privébioscoop, 17 meter lang zwembad en uitzicht over Miami: Vlaamse diamantair zet villa te koop voor 45 miljoen dollar

Hij is diamantair, zij een voormalig fotomodel dat momenteel actief is als binnenhuisarchitecte. De twee werden verliefd op de locatie toen ze aan het paddleboarden waren langs wat toen nog een vervallen woning was en kochten de grond in 2018 voor 7,85 miljoen dollar. Ze braken het oudere huis af en begonnen te bouwen aan een “aardse en huiselijke woning”, zegt Zyvile Cer aan Mansion Global.

De bedoeling was dat het koppel zou overwinteren op de Venetian Islands, maar nu het huis eindelijk klaar is, willen ze liever verder met een nieuw project. “We hebben zo van het proces genoten, dat ik het opnieuw wil doen”, zegt de binnenhuisarchitecte.

Bioscoopscherm

Het huis biedt een mix van hedendaagse ontwerpen en mid-century moderne accenten. Het heeft een zwevende trap, een eetkamer met aangepaste bar, witte eiken vloeren, muren van travertijn en elektrische schuiframen. Met een ‘grand salon’ met brede glazen wand, hoge plafonds en een geometrische open haard erbovenop. De primaire suite heeft dan weer een bioscoopscherm dat in het plafond schuift, met surround sound en een verborgen projector.

Als het pand verkocht raakt aan de vraagprijs, zou dat een record betekenen voor de Venetiaanse Eilanden, waar een luxe eengezinswoning gemiddeld voor 21 miljoen dollar van de hand gaat.

© Mansion Global

