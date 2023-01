Al jarenlang krijgt Christiane elke week grote hoop sluikstort voor haar deur: “Het stinkt, maar we kunnen er niks aan doen”

Zowel de politie, het district, de stad als de sluikstortlijn hebben op één of andere manier al met Christiane Aerts contact gehad. Al jarenlang kaarten zij en haar man het sluikstortprobleem voor hun deur aan. Zakken vol huishoudelijke afval worden elke week op een hoopje gegooid. Maar niet alleen dat. Ook voor PMD, karton, groente-, fruit- en tuinafval blijkt het een populaire stortplaats.(Lees verder onder de foto)

“Met de afvalkalender wordt geen rekening gehouden. Soms blijft de PMD of het karton nog eens een volledige week liggen”, zegt de man van Christiane. — © rr

Opvallend is wel dat het afval telkens in de juiste, reguliere afvalzakken wordt gedumpt. De oorzaak moeten we volgens Christiane en haar man niet ver zoeken. Het oudere koppel woont in de Van den Hautelei in Deurne, op de hoek met de Theo Van Den Boschstraat, waar een paar jaar geleden een heleboel nieuwbouwappartementen zijn gebouwd.

30 zakken

In de Van den Hautelei komt de vuilniswagen nog wekelijks het afval ophalen. In de Theo Van Den Boschstraat moeten bewoners hun afval in sorteerstraatjes deponeren. “Maar heel wat bewoners gebruiken die sorteerstraatjes niet en droppen hun afval hier bij ons voor de deur”, vertelt de man van Christiane, die liever niet met zijn naam in de krant wil komen. (Lees verder onder de foto)

Voor de oprit, aan de straatkant, aan de brievenbus. Het appartementsgebouw in de Van den Hautelei is een verzamelplaats geworden voor het afval van de buurt. — © rr

“Zijn ze te lui? Is het te duur? Ik weet het niet. Maar het gevolg is dat vanaf zondagmiddag de zakken zich beginnen opstapelen. Twintig tot dertig zakken. Met de afvalkalender wordt geen rekening gehouden. Soms blijven PMD of karton nog eens een hele week liggen. Dat is geen zicht. En bij mooi weer begint dat ook serieus te stinken, want mensen laten er ook groene gft-zakjes achter.”

Dossier bij De Wever

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) is op de hoogte van de situatie. “Het probleem is dat dit afval vaak op privéterrein wordt achtergelaten”, zegt Sekeris. “En dan mogen wij dat niet wegnemen. Het koppel is wanhopig geworden en niet zonder reden. Dit is al een lange tijd aan de gang, maar we weten niet van waar het komt.”

“Het dossier ligt intussen op tafel van burgemeester Bart De Wever. Hij kan met een zogenaamd bevel burgemeester wel ingrijpen. Intussen kan ik de buurtregisseur op pad sturen om nog eens te gaan kijken, maar het is lang niet zeker dat het allemaal afkomstig is van de bewoners van de Theo Van Den Boschstraat.” jas